Vasco tem outros jogadores em final de contrato que podem deixar o clube em breve

Paulinho e Léo Jardim são alguns dos atletas que estão próximos do fim de contrato com o Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

Além das negociações buscando a renovação de Léo Jardim, o Vasco tem outros nomes que precisam resolver pendências contratuais. Além do camisa 1, outros cinco nomes tem seus vínculos finalizados neste ano e aguardam as conversas para saber se ficam ou deixam São Januário.

Os nomes são: Puma Rodríguez, Alex Teixeira, Maurício Lemos, Jair e Paulinho. Vale destacar que os jogadores podem assinar pré-contrato com outra equipe quando o vínculo com a atual equipe tem no máximo mais seis meses de vigência.

Os cinco nomes citados tem contrato com o Vasco até o final de dezembro deste ano. Ou seja, eles podem assinar com uma nova equipe a partir do dia 1º de julho, caso não acertem a renovação com o Cruzmaltino. Confira o caso de cada um:

Puma Rodríguez: O lateral tem conversas adiantadas pela renovação do vínculo desde janeiro. O Vasco quer a permanência do jogador, que foi convocado por Marcelo Bielsa para os próximos jogos do Uruguai pelas Eliminatórias. Com a proposta recebida, Puma entende que havia algumas pendências para serem acertadas sobre os valores contratuais, além da necessidade de um planejamento esportivo. O Vasco segue paciente e as negociações em andamento.

Alex Teixeira: O atacante retornou ao clube no meio do ano passado, após sete meses longe de São Januário e sem atuar por outra equipe. Cria do Vasco, ele foi um pedido de Philippe Coutinho na negociação para seu retorno, mas não teve destaque. Em baixa, ele não deve renovar e, a princípio, não faz parte dos planos para o próximo ano.

Maurício Lemos: Com contrato até dezembro, o zagueiro renovaria automaticamente até o fim de 2026 com o Vasco caso disputasse 60% dos jogos oficiais em 2025. No ano que vem, ele também pode atingir a meta para estender para 2027, o que totalizaria três anos de contrato. Com apenas cinco jogos no ano, o zagueiro dificilmente baterá a meta de renovação automática. Nesse caso, o Cruzmaltino pode negociar com os representantes de Lemos caso deseje renovar com o jogador.

Jair: Com salário considerado alto, ele chegou a estar fora dos planos para o resto da temporada. Ele ficou de fora de três partidas do Brasileirão para que não completasse sete jogos no torneio e ainda pudesse atuar por outro clube da Série A. Mas, Diniz pediu a permanência do volante e pôde finalmente voltar a contar com ele no duelo contra o Bragantino. A situação segue indefinida quanto a sua permanência.

Paulinho: Após retornar de grave lesão no final do ano passado, o volante não conseguiu reencontrar as boas atuações de 2023 no Vasco. Ele perdeu espaço no meio-campo e oscila entre titular e reserva do time. No começo deste ano, houve interesse para a renovação de contrato, mas sem avanço até então.