Botafogo se acerta com o Benfica e fica perto da contratação de Arthur Cabral

O Botafogo avançou na busca para encontrar o substituto de Igor Jesus, que está a caminho do Nottingham Forest, da Inglaterra. O Alvinegro chegou a um acordo com o Benfica sobre a transferência de Arthur Cabral.

Agora, o que separa o atacante de 27 anos do Glorioso é o acerto de valores salariais. Mas, isso não deve ser um entrave. O Botafogo tem boa relação com o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, que também agencia Gregore e Artur.

O clube carioca vai desembolsar, entre parte fixa e bônus, 15 milhões de euros (R$ 96 milhões) pelo atacante.

Leia também:

▶ Preso foragido da Justiça no Boa Vista, em São Gonçalo

▶ Três toneladas de alimentos impróprios para consumo apreendidos em Niterói; vídeo

Nos últimos dias, o técnico Renato Paiva conversou com o atacante e afirmou que ele terá protagonismo dentro do esquema de jogo, além de reafirmar o desejo de ter o jogador no seu elenco para o restante da temporada.

Agora, o Botafogo corre contra o tempo. As partes tentam acelerar as conversas para que Arthur Cabral assine contrato até o próximo domingo (08) para viajar com o restante do elenco alvinegro para a Copa do Mundo de Clubes.

No momento, o atacante está passando férias com sua família em Campina Grande, na Paraíba. Assim que acertar os valores com o Glorioso, ele viajará ao Rio de Janeiro para realizar os exames e assinar contrato.