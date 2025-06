Flamengo abre negociação por Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou

Carrascal é alvo do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes - Foto: Reprodução/Instagram

Carrascal é alvo do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes - Foto: Reprodução/Instagram

O Flamengo abriu negociações para tentar a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal. Ele pertence ao Dínamo de Moscou e é um dos alvos do Rubro-Negro para a Copa do Mundo de Clubes, que começa no próximo dia 14.

Internamente, a diretoria do clube carioca vê a negociação como avançada. Porém, o Fla entende que precisa correr contra o tempo para que possa contar com o jogador para a competição nos Estados Unidos. A lista para a Fifa com os inscritos precisa ser enviada até a próxima terça-feira (10).

O meia-atacante é destro e tem facilidade de atuar centralizado ou nas duas pontas. Aos 27 anos, Carrascal disputou 35 jogos na temporada que acabou recentemente na Rússia, com oito gols e três assistências. O colombiano chegou ao Dínamo em agosto de 2023. Antes disso, jogou um ano e meio no CSKA Moscou.

Leia também:

▶ Preso foragido da Justiça no Boa Vista, em São Gonçalo

▶ Três toneladas de alimentos impróprios para consumo apreendidos em Niterói; vídeo

O jogador é frequentemente convocado para a seleção colombiana e esteve com o grupo vice-campeão da Copa América do ano passado. Carrascal foi formado pelo Millionaros e seguiu cedo para a Europa. Ele passou por Sevilla, Karpaty (Ucrânia) e River Plate, até se mudar para a Rússia.

Até o momento, o único reforço do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes é Jorginho, que chega ao Rio de Janeiro nesta sexta (06).