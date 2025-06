Jorginho chega ao Rio na sexta-feira para fazer exames e assinar com o Flamengo

Jorginho assina contrato com o Flamengo nesta sexta (06) - Foto: Reprodução/Instagram

O volante Jorginho, ex-Arsenal, chega ao Rio de Janeiro na madrugada de sexta-feira (06), para assinar contrato com o Flamengo. Ele fará exames no mesmo dia antes de firmar o vínculo de três anos com o Rubro-Negro.

Com o acerto já encaminhado com o clube há algumas semanas, Jorginho dedicou os últimos dias a resolver o impasse de bonificação referente a junho, que seria o seu último mês de contrato com a equipe inglesa.

Jorginho quer jogar a Copa do Mundo de Clubes e, por isso, decidiu assinar a rescisão imediata com o Arsenal. Ele terá que abrir mão de cerca de 500 mil libras (R$ 3,8 milhões). O documento será assinado em breve.

Mesmo sem haver compra de direitos, uma vez que o contrato de Jorginho na Inglaterra está chegando ao fim, o Flamengo vai fazer um alto investimento na contratação do jogador. Entre salários e luvas, estima-se que o valor total em três anos fique na casa de 13 milhões de euros (R$ 84 milhões na cotação atual) livres de impostos.

Jorginho será inscrito pelo Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. A lista precisa ser finalizada até dia 10, quando fecha a janela extra de transferências. Por enquanto, o volante será o único reforço do clube para a competição.