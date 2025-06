Copa Sul-Americana 2025: Saiba datas, horários e onde assistir as partidas dos playoffs da competição

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (03) as datas, os horários e os locais de transmissão dos jogos válidos pela fase de playoffs que antecede as oitavas de final da Copa Sul-Americana. As partidas acontecem entre 15 e 24 de julho.

Nesta fase do torneio, o confronto acontece entre o segundo colocado de cada um dos grupos da primeira fase da Sul-Americana contra o terceiro colocado e eliminado da fase de grupos da Libertadores. Os vencedores avançam para as oitavas da Sul-Americana.

Atlético-MG, Bahia, Grêmio e Vasco são os times brasileiros que entrarão em campo em busca de uma vaga nas oitavas. O Fluminense já está garantido nas oitavas e aguarda o vencedor do confronto entre Bahia e América de Cali.

Datas, horários e transmissão dos jogos de ida: (em destaque os clubes brasileiros)

➔ 15/07, às 19h00 - Central Córdoba (ARG) x Cerro Largo (URU) - Madre de Ciudades - ESPN/Disney+

➔ 15/07, às 21h30 - Bahia x América de Cali (COL - Arena Fonte Nova - ESPN/Disney+

➔ 15/07, às 21h30 - Independiente del Valle (EQU) x Vasco - Atahualpa Quito - SBT/Paramount

➔ 16/07, às 19h00 - Bolívar (BOL) x Palestino (CHI) - Hernando Siles - ESPN/Disney+

➔ 16/07, às 21h30 - San Antonio Bulo Bulo (BOL) x Once Caldas (COL) - Felix Capriles - Paramount

➔ 16/07, às 21h30 - Alianza Lima (PER) x Grêmio - Alejandro Villanueva - Paramount

➔ 17/07, às 19h00 - Universidad de Chile (CHI) x Guaraní (PAR) - Nacional de Santiago - Paramount

➔ 17/07, às 21h30 - Atlético Bucaramanga (COL) x Atlético-MG - Américo Montanini - ESPN/Disney+

Chaveamento da Sul-Americana 2025 | Foto: Divulgação/Conmebol

Datas, horários e transmissão dos jogos de volta: (em destaque os clubes brasileiros)

➔ 22/07, às 19h00 - Cerro Largo (URU) x Central Córdoba (ARG) - Centenário de Montevidéu - ESPN/Disney+

➔ 22/07, às 21h30 - América de Cali (COL) x Bahia - Pascual Guerrero - ESPN/Disney+

➔ 22/07, às 21h30 - Vasco x Independiente del Valle (EQU) - São Januário - SBT/Paramount

➔ 23/07, às 19h00 - Palestino (CHI) x Bolívar (BOL) - Nacional de Santiago - ESPN/Disney+

➔ 23/07, às 21h30 - Once Caldas (COL) x San Antonio Bulo Bulo (BOL) - Palogrande - Paramount

➔ 23/07, às 21h30 - Grêmio x Alianza Lima (PER) - Arena do Grêmio - Paramount

➔ 24/07, às 19h00 - Guaraní (PAR) x Universidad de Chile (CHI) - Defensores del Chaco - Paramount

➔ 24/07, às 21h30 - Atlético-MG x Atlético Bucaramanga (COL) - Arena MRV - ESPN/Disney+