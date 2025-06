Primeiro treino de Ancelotti na Seleção com elenco completo mostra indícios dos titulares

Pela primeira vez sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, o Brasil treinou com todos os convocados nesta terça-feira (03), no CT Joaquim Grava. O italiano deu pistas de uma possível escalação para o duelo contra o Equador, na quinta (05), às 20h (horário de Brasília), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Ancelotti distribuiu coletes durante o aquecimento e a primeira atividade com bola em um campo reduzido. O time sem coletes formou um esboço do que pode vir a ser o titular para a estreia do treinador pela Seleção.

A formação tinha 11 jogadores de linha e contava com Vanderson, Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andreas, Andrey, Estêvão; Vini Jr. e Richarlison. Vale lembrar que Raphinha está suspenso e não encara o Equador.

O esquema tático que será utilizado é a grande dúvida que ficou. Há indícios que o Brasil deixará de ter três atacantes, com os dois pontas, e passará a ter dois atacantes. No que foi treinado, o ataque seria comandado por Vini Jr. e Richarlison.

A defesa também pode sofrer uma alteração. Um dos laterais pode sair para formar uma linha de três zagueiros. Caso Alexsandro seja o escolhido para iniciar no banco de reservas, Danilo, Alex e Marquinhos formariam o trio.