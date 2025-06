Fluminense aguarda o retorno de lesionados para reforçar o grupo que viaja para os Estados Unidos

O Fluminense se prepara para a estreia na Copa do Mundo de Clubes. Faltam menos de duas semanas para o começo e o Tricolor terá 15 dias sem jogos. O tempo será fundamental para aliviar o departamento médico e contar com até quatro reforços importantes no elenco para encarar o Borussia Dortmund, dia 17 de junho. Confira a situação dos atletas que podem retornar:

Germán Cano: Após se lesionar no duelo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, no dia 29 de abril, o argentino foi diagnosticado com lesão no ligamento do joelho esquerdo e está em processo de tratamento. A lesão é de grau 2 e o camisa 14 não precisou passar por cirurgia. Ele deve estar à disposição para a Copa do Mundo de Clubes.

Keno: O atacante não está lesionado, mas desfalcou o Fluminense nos últimos jogos por conta de um longo período de controle de carga. Ele chegou a ser relacionado para enfrentar o Internacional, mas acabou cortado no banco de reservas. Na competição internacional, ele deve voltar a ser opção para Renato Gaúcho.

Canobbio: O uruguaio está recuperado de uma fratura na face sofrida no duelo contra o Unión Española, no dia 14 de maio, pela Copa Sul-Americana. Ele já treina com os companheiros no CT Carlos Castilho e é mais um que não deve ser problema para viajar para a Copa do Mundo de Clubes. A condição física e o ritmo de jogo é o que determinarão sua titularidade.

Bernal: O volante sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda no dia 11 de maio. Foi constatada uma lesão grau 3 e agora o jogador corre contra o tempo para não ficar de fora da competição. Ele deu entrevista recentemente para a imprensa uruguaia afirmando que não deve ficar de fora do torneio.

O Fluminense está no Grupo F da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Os adversários do Tricolor são o Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

A edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes será disputada em 11 cidades nos Estados Unidos, sendo que uma delas, Orlando, terá dois estádios no torneio. Nove sedes ficam na Costa Leste, e apenas duas estão na Costa Oeste (Los Angeles e Seattle). O MetLife Stadium, na região de Nova York, foi escolhido para receber a final do torneio, no dia 13 de julho de 2025. A competição terá 32 times e será disputada a cada quatro anos.