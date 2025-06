Léo Jardim, do Vasco, recusa nova oferta de renovação de contrato

Os representantes do goleiro Léo Jardim, do Vasco, recusaram a última oferta de renovação feita pelo clube e enviaram, no fim da última semana, uma contraproposta. A diretoria vascaína ainda não respondeu.

As negociações seguem acontecendo desde dezembro de 2024. Essa foi a quarta proposta da diretoria Cruzmaltina para renovar com seu camisa 1. A conversa tratava de um novo vínculo até 2030, com bonificação e aumento salarial.

Internamente, o Vasco acreditava que as conversas pudessem destravar com a última oferta feita pelo clube na última semana. Após o sorteio da Copa do Brasil, o CEO do clube, Carlos Amodeo, comentou as tratativas com o staff de Jardim e se mostrou otimista para um desfecho positivo.

"Temos um diálogo permanente com ele (Léo Jardim). Não só com o estafe, mas com o jogador. Semana passada oferecemos uma proposta muito justa pelo atleta, que o torna um dos jogadores mais bem remunerados do elenco do Vasco. Esperamos que possamos concluir essas negociações muito em breve, com uma solução saudável para todos."

O goleiro tem contrato até dezembro deste ano, mas tem uma cláusula de renovação por mais um ano, caso atue em 50% dos jogos do Vasco na temporada 2025. No entanto, o jogador já poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir do dia 1º de julho deste ano, por ainda não haver o vínculo renovado.

Titular absoluto do Vasco há três temporadas, Léo Jardim disputou 31 dos 34 jogos do clube em 2025.