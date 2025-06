ONG leva 30 pessoas em situação de rua ao Cristo Redentor: ‘Maior presente da vida’

Um grupo com 30 pessoas em situação de rua visitou o Cristo Redentor na tarde desta segunda-feira (2), através da ONG Só Vamos. Essa foi a primeira vez dos cariocas no monumento.

Uma das mulheres disse, em entrevista à TV Globo, que está no Rio desde os 13 anos e nunca tinha tido oportunidade de se aproximar do Cristo. “Agora apareceu essa oportunidade e eu vim correndo, toda prosa, é o maior presente da minha vida”, afirmou Wanda Aguiar.

O intuito do passeio é mostrar que todos precisam de um prato de comida, mas também merecem muito mais, como lazer.

“É uma população muito invisível. Não é só alimento, você tem mais direito do que só se alimentar com dignidade, como conhecer o Cristo, que é uma das sete maravilhas do mundo moderno”, afirmou a vice-presidente da ong, Rayana Gomes, em entrevista ao RJ TV2. Todos no grupo têm mais de 50 anos.

Só nesse ano, o Santuário Cristo Redentor recebeu mais de 5 mil visitantes de forma gratuita. Quem tem alguma instituição de caridade e quer agendar uma visita, basta enviar o pedido para o site.