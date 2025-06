Jeffinho sofre lesão no joelho e não viaja com o Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes

O Botafogo tem uma baixa confirmada para a Copa do Mundo de Clubes. O atacante Jeffinho sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e teve que passar uma cirurgia no último final de semana.

Com isso, o jogador está fora do grupo que viaja para a competição internacional, no meio de junho. O camisa 47 realizou uma artroscopia no sábado (31) e está afastado das partidas. O Alvinegro ainda não tem previsão de retorno do jogador aos gramados.

Por outro lado, o Glorioso terá o retorno do zagueiro Bastos na delegação. O angolano não atual oficialmente desde fevereiro e se recupera de uma lesão no joelho direito. A ideia é que ele viaje aos Estados Unidos para pelo menos participar de treinos.

A presença de Bastos nos jogos é incerta, mas Renato Paiva quer o atleta junto ao elenco para que ele continue na rotina de atividades e do dia a dia com a equipe do departamento médico em todo processo até o retorno.

O Botafogo embarca para os Estados Unidos no dia 8 de junho. A equipe terá cinco dias de treinos em solo americano antes da estreia contra o Seattle Sounders. Será necessário reservar um dia para o deslocamento entre os estados da Califórnia, base do clube para o Mundial, e de Washington, onde fica Seattle. A distância a partir de Santa Barbara é de cerca de 1.500 km.

Calendário do Botafogo na Copa de Clubes:

15/06 - Botafogo x Seattle Sounders - Lumen Field

19/06 - Paris Saint-Germain x Botafogo - Rose Bowl

23/06 - Atlético de Madrid x Botafogo - Rose Bowl