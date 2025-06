Vasco pode antecipar fim do contrato com o meia Dimitri Payet

A passagem de Dimitri Payet pelo Vasco deve ser encerrada em breve. Durante o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (02), o CEO do clube, Carlos Amodeo, revelou que deve antecipar a rescisão de contrato do camisa 10.

"O contrato do Payet se encerra no dia 31. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar um eventual término antecipado do acordo do contrato do atleta", revelou o dirigente vascaíno.

Amodeo acrescentou: "Até porque nós vamos dar uma parada agora, a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois da retomada da competição. Então, a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar o término antecipado com o contrato do trabalho dele, considerando toda a importância que esse jogador tem, não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem pelo Vasco. Para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível."

Leia também:

▶ Sorteio das oitavas de final da Libertadores é realizado e confrontos são definidos

▶ PM é baleado na cabeça durante confronto com facção criminosa na Zona Norte do Rio

O francês está em reta final de uma recuperação no joelho. Recentemente, ele foi liberado pelo Vasco para viajar à França para resolver "questões particulares". A última vez que Payet entrou em campo foi no dia 15 de abril.

Nesta temporada, Payet disputou 17 partidas, apenas quatro delas como titular. Contratado em 2023, o meia jogou 75 partidas com a camisa do Vasco, marcando sete gols e contribuindo com mais 12 assistências.