Flamengo acerta venda do meia Alcaraz ao Everton

O Everton, da Inglaterra, acionou a cláusula de opção de compra e vai ficar em definitivo com o meia Alcaraz, do Flamengo. O acordo foi fechado como selado inicialmente. O Rubro-Negro receberá 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões).

Há a possibilidade do clube carioca receber ainda mais 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) em bônus. O clube inglês tinha até o dia 31 de maio para comunicar aos brasileiros a sua decisão e passou os últimos dias em negociação com o argentino.

Após fechar os detalhes com Alcaraz na última quarta-feira (28), entrou em contato com o Flamengo para anunciar que compraria o jogador. As partes irão assinar o contrato ao longo dos próximos dias.

Contratado em agosto do ano passado, o argentino foi o reforço mais caro da história do Flamengo: 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões na cotação de 28 de agosto de 2024, data do anúncio da contratação). Ele disputou 19 jogos oficiais pelo clube carioca, com três gols e duas assistências.