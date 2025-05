Em entrevista, Carlo Ancelotti diz que quer o Brasil jogando "como o Real Madrid"

O técnico Carlo Ancelotti afirmou, em entrevista exclusiva ao jornal Marca, da Espanha, que quer fazer o Brasil jogar como o seu Real Madrid jogava. O italiano fez questão de frisar, no entanto, que quer repetir o futebol mostrado no clube espanhol há dois anos, e não o da última temporada.

"O meu Brasil vai jogar como o Real Madrid, mas não como o Real Madrid deste ano, e sim como o Real Madrid do ano passado. É isso que eu quero. Eu sei que o sistema depende das características dos jogadores, você tem que deixá-los confortáveis ​​em campo. Não gosto que minha equipe tenha apenas uma identidade. Não é inteligente", disse Ancelotti.

O italiano de 65 anos foi apresentado oficialmente como técnico da Seleção brasileira na última segunda-feira (26), dia em que também divulgou sua primeira convocação. O técnico já passou por uma série de programações no Rio de Janeiro. Ele conheceu a sede da CBF, a Granja Comary, e também assistiu os jogos de Botafogo e Flamengo pela Libertadores.

Após quatro anos no Real Madrid, além dos outros dois anos de sua primeira passagem, Carlo Ancelotti explicou o motivo do fim do ciclo no clube espanhol: "Minha prioridade sempre foi o Real. Sempre disse que ficaria no Real Madrid o máximo de tempo possível. Os resultados não foram os esperados. O jogo do time também não foi bom. Era hora de fazer alguma coisa. Depois do empate contra o Arsenal, conversamos sobre isso e decidimos."

Na próxima segunda-feira (02), Ancelotti fará o seu primeiro trabalho em campo, quando comandará o primeiro treino para os convocados para a Data Fifa. A atividade será no CT do Corinthians, em São Paulo.

No dia 5, o primeiro teste. O Brasil de Carlo Ancelotti encara o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Cinco dias depois, a Seleção recebe o Paraguai, na Arena Corinthians.