Após vitória e classificação, Philippe Coutinho diz que vê o Vasco brigando por coisas grandes

Após a classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana com a vitória de 3x0 sobre o Melgar, em São Januário, o meia Philippe Coutinho fez um discurso para o elenco do Vasco no vestiário. O camisa 11 elogiou a atuação da equipe e disse que o time colocou em prática o que Diniz propôs para o duelo.

"Queria dar os parabéns para todo mundo. Fizemos um grande jogo. Colocamos em prática o que o professor pediu. Com certeza, se jogarmos assim daqui para frente, vamos almejar muitas coisas grandes nesse clube", disse Coutinho ao elenco, em vídeo divulgado pela VascoTV.

No vídeo dos bastidores da vitória, que o clube divulgou em sua TV na quarta-feira (28), Coutinho aparece reunindo o elenco no fim para passar uma mensagem parabenizando a atuação e a classificação.

Leia também:

▶ Polícia remove barricadas em diferentes pontos do Jardim Catarina; vídeo

▶ Família é feita refém durante assalto a imóvel em Itaipu

Antes da bola rolar, quem mandou o recado foi o capitão Vegetti. O camisa 99 inflamou os companheiros durante a roda de orações e preleção do grupo: "É hoje, gente. Não é amanhã. É hoje. Amanhã não tem mais tempo. Amanhã vamos apenas lamentar se não conseguirmos (a vitória). Deixa a vida, deixa a alma, deixa o corpo. Deixa tudo lá fora, car****. Todo mundo tem que trabalhar e fazer acontecer."

No fim do jogo, Pedrinho foi até o vestiário e parabenizou os atletas. O presidente do Vasco teve uma conversa com Garré, que atuou pela primeira vez com Fernando Diniz. O reforço ainda está em adaptação e tem a confiança do departamento de futebol para mostrar mais com o novo técnico do clube.

O Vasco aguarda o fim da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana para saber quem vai enfrentar na próxima fase. A equipe está nos playoffs da Sula, fase na qual enfrentará um adversário que foi eliminado na Libertadores, na terceira posição de um grupo. Os confrontos serão definidos com base na pontuação geral das equipes.