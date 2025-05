Fluminense faz jogo direto pela liderança do grupo na Sul-Americana, no Maracanã

Fluminense busca a liderança do grupo na Copa Sul-Americana contra o Once Caldas, no Maracanã - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense

O Fluminense encara o Once Caldas, nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Maracanã, em confronto direto pela liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. O duelo é o último da fase de grupos e o Tricolor precisa vencer para evitar os playoffs e ir direto para as oitavas de final.

O time do técnico Renato Gaúcho chega confiante após boa vitória no clássico de sábado (24) contra o Vasco, de virada. Em quinto no Brasileirão e com a vaga nas oitavas de final garantida para a Copa do Brasil, a classificação no torneio continental é a meta antes da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O Tricolor deve ir à campo com: Fábio, Guga, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes (Renê); Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Everaldo e Serna.

O Once Caldas vê a Sul-Americana como prioridade absoluta para essa temporada. Em sétimo lugar no Campeonato Colombiano, a equipe vem de vitória sobre o Deportivo Cali e o empate no Maracanã basta para terminar líder da chave.

Os colombianos devem entrar da seguinte forma: James Aguirre, Juan David Cuesta, Jéider Riquett, Jorge Cardona, Juan Pablo Patiño, Iván Rojas, Mateo García, Alejandro García, Dayro Moreno, Michael Barrios, Luis Palacios (Jefry Zapata).

A arbitragem é uruguaia. Apita Dario Herrera, com os assistentes Cristian Navarro e Pablo Gonzalez. O VAR é comandado por Silvio Trucco.