Drones com a imagem de Vini Jr. enfeitam o céu de São Gonçalo pelo segundo da seguido

Pelo segundo dia seguido o céu de São Gonçalo brilhou com um show de drones homenageando o jogador gonçalense Vinicíus Junior, do Real Madrid. O evento aconteceu na região do Bairro Antonina e indica uma 'promoção' da Nike com o jogador.

Durante o espetáculo, é possível perceber diversas imagens criadas pelos drones. Em determinado momento, os objetos formam uma chuteira, logo depois o símbolo da empresa americana e também o rosto de Vini Jr.

A primeira vez que o show foi realizado foi na noite desta terça-feira (27), sendo repetido nesta quarta.

Até o momento nem a Nike e nem Vini Jr. se pronunciaram sobre o que significa o show de drones.

Nas redes sociais, gonçalenses se surpreenderam com o primeiro show, que pegou a todos de surpresa.