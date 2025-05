Botafogo negocia a contratação de Álvaro Montoro, joia de 18 anos do Vélez

Álvaro Montoro, do Vélez, é alvo do Botafogo já para a Copa do Mundo de Clubes - Foto: Divulgação

O Botafogo tenta a contratação do meia Álvaro Montoro, de apenas 18 anos, do Vélez Sarsfield, da Argentina. O jovem jogador é considerado uma das maiores joias que saíram da categoria de base do clube nos últimos anos.

A imprensa local trata Montoro como o "novo Almada", já que o jovem gosta de atuar na mesma faixa de campo do ex-jogador do Glorioso e também por ter sido revelado pelo Vélez.

Ainda no começo do ano, houve o primeiro contato pela joia argentina. O contrato de Montoro com seu clube acaba em dezembro e o Vélez se vê em uma posição complicada na negociação.

Além da quantia em dinheiro oferecida pela contratação em definitivo de Montoro, existe também o projeto para o meia ir ao Lyon no futuro, clube de John Textor na França. O argentino iria atuar pelos franceses após um ano no Rio de Janeiro.

O Alvinegro está otimista para que a negociação tenha um desfecho positivo e o jogador possa atuar já nesta Copa do Mundo de Clubes, que começa em junho.

Mesmo com pouca idade, Montoro já atuou 48 vezes como profissional. Nesta atual temporada, ele se consolidou como titular do Vélez e já tem 19 partidas, com três gols marcados e uma assistência. Essa também é a temporada em que o jovem mais entrou em campo.