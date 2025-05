Vasco recebe consulta de clube turco por Rayan; clube quer R$100 milhões

Rayan é alvo de clube do exterior, mas Vasco quer valorizar o jogador - Foto: Matheus Lima/Vasco

O atacante Rayan está em crescimento no Vasco. O jovem, de apenas 18 anos, marcou dois gols nos últimos três jogos, um deles na vitória de terça-feira (27), sobre o Melgar, pela Copa Sul-Americana. A boa fase tem valorizado ainda mais a joia de São Januário.

As boas atuações tem despertado a atenção de outros clubes. Na última janela, Rayan já havia sido procurado por clubes europeus. Agora, também veio da Europa uma nova investida. O Vasco avisou que só abre negociações se a proposta bater na casa dos R$100 milhões.

Nos últimos dias, a diretoria vascaína recebeu contato de intermediários do Besiktas, da Turquia. O clube europeu ofereceu uma proposta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) pelo jogador. Era o início de tratativa que poderia avançar para a compra de percentual menor do que os 100% dos direitos econômicos do atleta.

Desde que retornou do Sul-Americano com a Seleção, Rayan fez 22 jogos e foi titular em 17. Ou seja, saiu jogando em quase 80% das partidas. No ano passado, começou em 16 de 36 jogos (44%).

Após a vitória sobre o Melgar, por 3x0, Fernando Diniz disse que o jovem tem ainda mais para oferecer. "Se vender o Rayan agora, vai vender por muito menos do que ele vale". O camisa 77 abriu um placar com um lindo gol de canhota, no começo da partida.

Com aperto menor nas contas por conta da recuperação judicial, a diretoria vascaína aproveita o respiro para suportar as ofertas mais baixas e valorizar Rayan. A procura do time turco, que não retornou desde a recusa vascaína, é apenas uma das sondagens que o Vasco recebeu nos últimos tempos.