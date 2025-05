Renato Gaúcho tem o quarto melhor aproveitamento da Série A desde seu retorno ao Fluminense

O treinador Renato Gaúcho vem ganhando a confiança do torcedor do Fluminense. Após um bom começo e oscilação recente, as atuações tem agradado mais e feito o tricolor acalmar. E os números se mostram a favor.

O aproveitamento de Renato, desde sua reestreia pelo Flu, está entre os quatro melhores da Série A. Ele está atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras, Dorival Júnior, do Corinthians, e Filipe Luís, do Flamengo. Ele divide a quarta colocação com Fernando Seabra, do Bragantino.

Desde seu retorno, no dia 6 de abril, Renato Gaúcho disputou 15 jogos pelo Tricolor. Até então, são nove vitórias, três empates e três derrotas. O aproveitamento total é de 66,67%.

Leia também:

▶ Homem é preso por associação ao tráfico e tentativa de suborno em São Gonçalo

▶ Idosa é agredida por homens em situação de rua no Fonseca, em Niterói

Com a boa fase vivida, Renato Gaúcho pediu apoio dos torcedores para o duelo decisivo pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (29), contra o Once Caldas, no Maracanã. A vitória coloca o Fluminense na liderança do grupo e a vaga diretamente para para as oitavas de final do torneio.

"Desde já gostaria de chamar o nosso torcedor na próxima quinta-feira, tem que lotar o Maracanã e fazer muita pressão para que a gente também faça pressão e conquiste mais um objetivo que é classificação. Hoje eles nos apoiaram o tempo todo. Sei que é ano de eleição, mas não o torcedor não têm que vir para vaiar. Acho que hoje o grupo deu mais uma prova que o torcedor tem que confiar o tempo todo. Será um jogo difícil, um jogo tenso", afirmou Renato Gaúcho.