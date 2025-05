Precisando vencer para se classificar, Flamengo encara o Deportivo Táchira pela Libertadores

O Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira, nesta quarta (28), às 21h30, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro joga pela vitória para avançar para as oitavas de final da competição.

Atualmente em segundo lugar no Grupo C, o Flamengo está empatado com a LDU, mas vence no saldo de gols. Para avançar, precisa da vitória e caso queira terminar em primeiro, terá que secar o Central Córdoba e manter um saldo superior aos equatorianos, que jogam contra os argentinos no mesmo horário.

Filipe Luís deve escalar o Flamengo da seguinte forma: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Allan), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro.

O Táchira está em bom momento no campeonato nacional. O clube está na final do Apertura com duas rodadas de antecedência. Na Libertadores, porém, a história é outra. Sem chances de classificação, o clube da Venezuela busca somar seus primeiros pontos no torneio.

O técnico Edgar Pérez Greco leva assim seu time à campo: Jesús Camargo, Rosales, Vivas, Maidana e Yanniel Hernández; Cova, Requena, Saggiomo, Fioravanti e Jean Castillo; Bryan Castillo.

A arbitragem é toda colombiana para o duelo. Carlos Ortega apita o jogo no Maracanã. Os assistentes são Jhon Gallego e Richard Ortiz. O VAR é comandado por Keiner Jimenez.