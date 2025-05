Mauro Galvão lembra conquista do Botafogo em 1989: ‘Aquele jejum era um peso para todos no clube’

Futebol, inclusão social e histórias. Muitas histórias. Foi assim a visita de Mauro Galvão ao Museu da Suderj, no Centro do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. O ídolo de Vasco e Botafogo, com passagens pela seleção brasileira, participou de um bate-papo promovido pelo Museu da Pelada, com participação de Marcos Santos, presidente da superintendência. A gravação irá ao ar no canal que o Museu tem no YouTube e nas redes sociais.

“Fui importante no time do Botafogo de 89, no qual quebramos um jejum que durava 21 anos e era um peso para quem vestia a camisa alvinegra. E no Vasco, no ano do centenário, conquistar a Libertadores foi um divisor de água não apenas na vida do clube e dos jogadores, mas também para os torcedores. O carinho que recebo até hoje onde vou, em qualquer região do país, é impressionante. A torcida é gigante”, orgulha-se.

Marcos Santos, o Marcão, mostrou ao ídolo todo o acervo que a entidade mantém, como as pegadas de craques (inclusive as de Galvão), camisas antigas dos times do Rio, fotografias históricas de ex-jogadores e jornalistas, além de placas e bustos.

“Receber Mauro Galvão aqui é uma alegria tão grande quanto a alegria que muitos torcedores sentiram com as atuações que esse grande zagueiro teve. Além disso, tivemos a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho da Suderj voltado à inclusão de PCDs e autistas”, ressaltou.

Mauro Galvão, que não conhecia o espaço, retribuiu: “A preservação da memória é muito importante, o esporte vai bem além das disputas, tem uma série de histórias por trás. Gostei muito de ter participado desse encontro”.

Idealizador do Museu da Pelada, Sergio Pugliese exaltou a carreira do ex-zagueiro: “Mauro Galvão é um dos melhores jogadores que o Brasil já teve, um cara muito humilde e de coração gigante. Um verdadeiro ídolo! Recebê-lo na Suderj, em meio a um acervo tão rico, foi um momento especial”, disse Pugliese.