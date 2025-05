Hugo Calderano perde a decisão e fica com a prata no Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano fica com a prata no Mundial de tênis de mesa - Foto: Reprodução/Instagram

Hugo Calderano fica com a prata no Mundial de tênis de mesa - Foto: Reprodução/Instagram

O brasileiro Hugo Calderano conquistou um resultado histórico. Mesmo com a derrota na final do Mundial de tênis de mesa neste domingo (25), ele alcançou uma medalha de prata inédita. Aos 28 anos, ele foi o primeiro atleta de fora da Ásia ou Europa a disputar uma final da competição.

Na final, em Doha, o número 3 do mundo não conseguiu superar o vice-líder do ranking, que venceu por 4x1, parciais de 12/10, 11/3, 4/11, 11/2 e 11/7. Wang Chuqin manteve a hegemonia chinesa de 22 anos no torneio, que só fica atrás das Olímpiadas em importância na modalidade.

"Não consegui apresentar o meu melhor hoje. Tenho certeza de que foi mais a parte física que pesou. O jogo de ontem (da semifinal) me esgotou. Estou exausto ainda. Tentei me recuperar da melhor forma possível. Ali durante a partida, tentei fazer o melhor, brigando, tentando me ativar mentalmente e fisicamente, mas não tinha mais nada no tanque. Mas olhando de uma forma geral, foi um campeonato incrível. Se falasse antes que eu sairia com uma medalha, eu ficaria muito feliz. No final consegui fazer o melhor que dava para fazer", disse Calderano.

Leia também:

Festival Paralímpico é realizado no Complexo Esportivo da Rocinha

Casa de Cultura reabre no aniversário de Maricá

No mês passado, Calderano havia se tornado o primeiro mesa-tenista de fora da Ásia ou da Europa a conquistar o título da Copa do Mundo, vencendo o número 1 do mundo na final, o chinês Lin Shidong.

"Foi uma semana incrível. Vinha de um título da Copa do Mundo, jogando muito bem. Sabia que seria um grande desafio manter essa forma aqui no Mundial, porque o nível é muito alto. Estou muito orgulhoso de mais uma vez conseguir jogar nesse nível. Espero continuar evoluindo cada vez mais."

Antes do torneio de Doha, o melhor resultado de Hugo em um Mundial havia sido as quartas de final de 2021, quando foi superado por Liang Jingkun. O brasileiro deu o troco no chinês na semifinal deste ano. Foram dois degraus a mais superados por Calderano para chegar à inédita medalha de prata.