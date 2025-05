Carlo Ancelotti viaja ao Brasil para se apresentar à Seleção

O técnico italiano Carlo Ancelotti está a caminho do Brasil para assumir o cargo à frente da seleção masculina de futebol. O voo do treinador partiu de Madrid às 10h30 (horário de Brasília) deste domingo (25). A previsão é de chegada ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 20h10.

Ancelotti, de 65 anos, posou para uma foto ao lado do empresário Diego Fernandes, que intermediou as tratativas com a CBF, antes de embarcar no voo particular. Sua primeira convocação pelo Brasil acontece às 15h desta segunda (26).

A estreia de Carlo Ancelotti pelo Brasil será no próximo dia 5 de junho, em Guayaquil, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, às 20h (de Brasília). No dia 10, às 21h45, o Brasil enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Ancelotti se despediu do Real Madrid no último sábado (24), na vitória por 2x0 contra a Real Sociedad, na última rodada do Espanhol, no Santiago Bernabéu. No comando do clube espanhol desde 2021 nessa segunda passagem, ele conquistou duas Champions League, duas LaLiga, duas Supercopa da Uefa, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei.