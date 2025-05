Samir Xaud é eleito novo presidente da CBF

O novo presidente da CBF é Samir Xaud. O dirigente, de Roraima, foi confirmado no comando da confederação na manhã deste domingo (25). A eleição foi realizada na sete da entidade, no Rio de Janeiro.

Samir assume o cargo imediatamente e tem mandato até 2029. Apesar de candidato único, o dirigente não conseguiu ter unanimidade de votos. Foram 103 pontos de um total de 141 possíveis. Ao todo, estiveram presentes 26 federações e 20 clubes. O que daria 108 pontos, pois voto de federação tem peso três, de clube da Série A, dois, e da Série B, um.

Oito vice-presidentes também foram eleitos: Ednailson Leite Rozenha, Fernando José Macieira Sarney, Flávio Diz Zveiter, Gustavo Dias Henrique, José Vanildo da Silva, Michelle Ramalho Cardoso, Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul e Rubens Renato Angelotti.

Uma parte dos clubes, que apoiavam Reinaldo Carneiro Bastos há uma semana, boicotaram o processo e dispensaram a possibilidade de voto online. Cruzeiro, Operário e Santos furaram o boicote. Bragantino e Ferroviária disseram que viriam e não compareceram. A representação da Federação Paulista também não veio.

Após ser eleito, Xaud falou sobre a reorganização do calendário e a implantação do fair play financeiro. Ele também comentou que os campeonatos estaduais terão 11 datas a partir de 2026.

Clubes presentes na eleição:

Série A (10): Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos, Vasco, Vitória

Série B (10): Amazonas, Athletic, Avaí, CRB, Criciúma, Operário, Paysandu, Remo, Vila Nova, Volta Redonda

"Hoje iniciamos uma nova fase na Confederação Brasileira de Futebol. Nossa gestão, e faço questão de usar o plural, será marcada pela renovação das ideias e pela agregação de todos aqueles dispostos a contribuir efetivamente para o desenvolvimento pleno do nosso esporte", disse Xaud em seu primeiro discurso como mandatário.

"Não cheguei até aqui sozinho. Faço parte de um grupo que se uniu com um único propósito: construir uma nova CBF, moderna, participativa e comprometida com o desenvolvimento da indústria do futebol", completou.