Vasco acredita que, em poucos dias, transferban aplicado pela Fifa será suspenso

O Vasco tem se mobilizado nos bastidores para reverter o transferban sofrido pela Fifa na última segunda-feira (19). O clube foi punido por uma dívida com o Nantes, da França, pela contratação do atacante Adson.

A diretoria vascaína tem a expectativa que a sanção seja derrubada nos próximos dias. O clube está, atualmente, impedido de inscrever novos jogadores pelas próximas três janelas de transferências por conta da pena.

Presidente da Assembleia Geral, Alan Belaciano está otimista em relação à suspensão da medida nos próximos dias. Ele explicou que o próprio regulamento da Fifa prevê a anulação do transferban quando o clube está em recuperação judicial, como é o caso do Vasco.

"Isso vai ser revertido. Antigamente, a Fifa notificava o clube para falar e depois avaliava a questão do transferban. Hoje, isso mudou. Primeiro, eles fazem o transferban e depois eles comunicam o clube. Então, nós fomos pegos de surpresa por uma dívida do passado e agora vamos informar a nossa situação. A gente está em recuperação judicial, vai comprovar as decisões judiciais que corroboram com isso. E, com base nisso, o próprio regulamento da Fifa tem previsão expressa para essa suspensão também do transferban."

Em nota, o Vasco informou na última segunda-feira (19) que está trabalhando na reversão da decisão da Fifa. Nos documentos entregues à Justiça no processo da recuperação judicial, o Vasco informa que deve ao Nantes 3.894.736,84 de euros, o equivalente a R$ 24,7 milhões na cotação atual.

Adson chegou ao Vasco em janeiro de 2024. O clube fechou a aquisição de seus direitos pelo valor de 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões na cotação da época, R$ 31,7 milhões na atual).