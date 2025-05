Viña progride em recuperação e pode retornar aos relacionados do Flamengo

O Flamengo trabalha para acelerar o retorno do lateral-esquerdo Matías Viña. A expectativa é que o uruguaio esteja à disposição para o confronto diante do Deportivo Táchira, na quarta-feira (28), pela Libertadores.

Ele já participou de atividades com o restante do elenco e, caso não haja nenhum problema, a decisão de relacioná-lo estará nas mãos do técnico Filipe Luís. Viña tem ido ao gramado do Ninho do Urubu e realiza parte do treinamento junto aos companheiros, enquanto ainda segue um cronograma individualizado.

O lateral teve uma grave lesão no dia 11 de agosto de 2024, no empate com o Palmeiras. O problema, além de afetar o menisco do joelho direito, também atingiu o ligamento cruzado anterior, o que aumentou a gravidade. Ele ainda fraturou a tíbia.

Leia também:

▶ Polícia Civil captura o médico Armando Marins, investigado por morte de paciente em Niterói

▶ Morre fotógrafo Sebastião Salgado, aos 81 anos, em Paris

O objetivo do Flamengo é tê-lo à disposição nos dois jogos antes de embarcar para a Copa do Mundo de Clubes: Deportivo Táchira, na quarta-feira, e Fortaleza, no dia 1º de junho. Os minutos em campo, claro, serão controlados a partir da condição do jogo e do retorno gradativo.