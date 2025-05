Renato Augusto usa as redes sociais para se despedir do Fluminense

Renato Augusto usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para se despedir do Fluminense após a rescisão de contrato, que aconteceu no começo desta semana. Em uma postagem, o meia de 37 anos disse que foi especial retornar ao clube depois de 25 anos. Ele começou a carreira no futsal do clube.

"Voltar ao Fluminense depois de 25 anos foi especial. Fazer parte da conquista de um título inédito foi um grande privilégio. Agora, encerro esse ciclo com gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada, companheiros, comissão técnica, staff e torcida. Sigo pronto para os próximos desafios. Obrigado, Fluminense", publicou o jogador.

No começo de 2024, Renato Augusto chegou ao Fluminense com a expectativa de disputar posição com Ganso. Porém, o meia não conseguiu se firmar. O contrato com o Tricolor ia até o final de 2025. Foram 35 partidas com um gol e uma assistência.

Leia também:

▶ Polícia Civil captura o médico Armando Marins, investigado por morte de paciente em Niterói

▶ Morre fotógrafo Sebastião Salgado, aos 81 anos, em Paris

No último domingo (18), Renato Augusto esteve em campo no empate em 1x1 com o Juventude, no Alfredo Jaconi. Ele entrou na reta final da partida. Foi a quarta partida do meia no ano. Ele teve uma lesão no ombro no começo da temporada e passou por uma cirurgia. Com a ausência de Cano, lesionado, ele vinha sendo testado como centroavante.

Na última segunda-feira (19), Renato Augusto participou normalmente das atividades no CT Carlos Castilho na parte da tarde. Foi ao gramado com o restante do elenco. A rescisão aconteceu logo após a atividade.