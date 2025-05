Léo Jardim se aproxima de meta de renovação automática com o Vasco

A grande atuação de Léo Jardim na disputa de pênaltis contra Operário, que classificou o Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil, aumentou a apreensão da torcida vascaína quanto a renovação de contrato do camisa 1.

Jardim tem contrato com o clube de São Januário até dezembro. As conversas para renovar se arrastam desde o final da última temporada. No início de maio, o staff do jogador apresentou uma nova contraproposta. A questão salarial é o principal entrave para o acerto entre as partes.

Mas, o goleiro também está perto de atingir uma meta que dará ao Vasco a opção de renovar seu vínculo com o clube automaticamente. Em janeiro de 2023, quando foi contratado, Léo Jardim acordou com o clube em acrescentar uma cláusula de renovação automática que pode ser ativada caso ele dispute 60% dos jogos da equipe em 2025. Nesse caso, o novo vínculo seria esticado por um ano, até dezembro de 2026, portanto.

Léo Jardim é titular absoluto do gol vascaíno há três temporadas. Neste ano, ele já atuou em 28 partidas. Com a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, o Vasco jogará ao menos 63 partidas, no total, até o fim do calendário. Caso avance na Sul-Americana, serão 65 jogos, no mínimo.

Isso significa que Jardim até o momento foi a campo em 44% das partidas que o Vasco terá até o fim do ano. À medida que o clube avance nas competições e aumente o número de jogos no calendário, a quantidade de partidas necessárias para bater a meta também aumenta, claro.

A primeira oferta do Vasco, em dezembro do ano passado, tinha um aumento salarial e a extensão do contrato até 2028. Em março, o clube subiu os valores e propôs um vínculo até 2029. A última oferta, realizada neste mês, aumentou a duração do contrato para 2030.