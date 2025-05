Destaque em disputas de pênalti, Léo Jardim "se paga" só com premiações dos jogos em que decidiu pelo Vasco na Copa do Brasil

Léo Jardim foi o herói da classificação do Vasco na Copa do Brasil, contra o Operário - Foto: Matheus Lima/Vasco

Léo Jardim foi o herói da classificação do Vasco na Copa do Brasil, contra o Operário - Foto: Matheus Lima/Vasco

O goleiro Léo Jardim, do Vasco, voltou a ser decisivo em mais uma disputa de pênaltis do clube na Copa do Brasil. Dessa vez, o camisa 1 foi o herói da classificação do Cruzmaltino contra o Operário, pela terceira fase da competição. Na disputa, Jardim pegou três pênaltis e levou o clube carioca para as oitavas de final.

Com a classificação, o Vasco assegurou R$ 2.315.250 em premiação da CBF. No ano passado, o goleiro foi protagonista em três fases do torneio decididas nas penalidades, que terminaram com vitória vascaína. Essas classificações renderam mais de R$ 17,4 milhões ao clube apenas em premiações da competição.

Léo Jardim chegou ao Vasco em 2023, por 2.5 milhões de euros (cerca de R$ 15,9 milhões na cotação atual). O goleiro já superou o valor investido pelo clube para sua contratação apenas com o dinheiro de premiações em que foi o herói na disputa de pênalti na Copa do Brasil.

Detalhes de cada premiação recebida pelo Vasco em que Jardim saiu como herói nos pênaltis:

• Segunda fase da Copa do Brasil 2024 – R$ 2.205.000,00

Vitória por 4x1 sobre o Água Santa - 1 cobrança defendida

• Terceira fase da Copa do Brasil 2024 – R$ 3.465.000,00

Vitória por 5x4 sobre o Fortaleza - 1 cobrança defendida

• Quartas de final da Copa do Brasil 2024 – R$ 9.450.000,00

Vitória por 5x4 sobre o Athletico-PR - 1 cobrança defendida

• Terceira fase da Copa do Brasil 2025 – R$ 3.638.250,00

Vitória por 7x6 sobre o Operário-PR - 3 cobranças defendidas

➔ Total de premiação: R$ 18.758.250

Diante do Operário-PR, na última terça (20), Léo Jardim defendeu as cobranças de Neto Paraíba, Thales Oleques e Allan Godói. Em 2024, o Vasco chegou até a semifinal do torneio. Em três das cinco fases anteriores, o clube passou pelo adversário com defesas de Jardim nas disputas por pênalti.

Contra o Água Santa, o goleiro do Vasco pegou a cobrança de Robles. Na fase seguinte, a equipe enfrentou o Fortaleza, e Kervin Andrade parou no goleiro. Por fim, já nas quartas de final, Jardim defendeu a cobrança de Canobbio e eliminou o Athletico-PR, em plena Arena da Baixada.