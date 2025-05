Em vantagem no confronto, Botafogo deve utilizar reservas contra o Capital-DF

O Botafogo vai até o Mané Garrincha, nesta quinta (22), às 21h30, para enfrentar o Capital-DF, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, goleada Alvinegra por 4x0, no Nilton Santos. Com isso, o Glorioso deve levar à campo um time completamente reserva.

O time do técnico Renato Paiva chega para a partida com quatro jogos de invencibilidade. A tranquilidade também cerca o ambiente do clube, por conta da ampla vantagem adquirida no primeiro duelo. Graças a ela, o Botafogo pode perder até por 3 gols de diferença que avança para as oitavas de final da competição.

Recheado de reservas, o Glorioso deve entrar em campo com: Léo Linck; Ponte, Danilo Barbosa, Jair, Alex Telles (Marçal); Allan, Patrick de Paula (Newton); Nathan Fernandes, Santi Rodríguez, Jeffinho; Rwan Cruz (Elias Manoel).

Leia também:

➤ Fieis celebram Santa Rita de Cássia com missas, procissões e festejos em São Gonçalo

➤ Feira Dia D em Niterói oferece 800 vagas exclusivas para PcDs e reabilitados do INSS no Caminho Niemeyer

O Capital tem uma missão praticamente impossível. Depois da goleada sofrida no Rio de Janeiro, as chances de chegar às oitavas de final praticamente se esgotaram. O time até vem de vitória sobre o Luverdense por 2x0, na Série D, mas o ânimo não parece o bastante para um milagre nesta noite no Distrito Federal.

A provável escalação do Capital tem: Reynaldo, Lennon, Pedro Romano, Richardson, Renan Luís; Felipe Guedes, Erick Varão, Falcão e Moisés; Rikelmi e Wallace Pernambucano.

Quem apita é Bruno Pereira Vasconcelos (BA). Os assistentes são Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA). Leonardo Rotondo Pinto (MG) é o responsável pelo VAR.