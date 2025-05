Michael, do Flamengo, é monitorado por clubes do Catar

O atacante Michael, do Flamengo, entrou na mira do Al-Duhail, do Catar, nas últimas semanas. Ainda não há uma proposta feita pelo jogador, mas o clube catari monitora de perto a situação e estuda investir no camisa 30 rubro-negro.

O Flamengo planeja oferecer resistência caso chegue de fato uma proposta por Michael na próxima janela. A tendência é que o atacante seja um dos jogadores do clube que serão negociados após a Copa do Mundo de Clubes.

Existia a chance de Michael deixar o clube no início da temporada, mas o Flamengo conseguiu segurar o atacante. Em 2024, Michael chegou à Gávea sem custos, no meio do ano. Ele sofreu com lesões e não se adaptou da maneira esperada pelo Fla e nem por ele mesmo.

O atacante tem a confiança de Filipe Luís e tem tido oportunidades no time titular, embora não seja unanimidade entre a torcida. Sua saída pode abrir espaço para a chegada de outros reforços no Flamengo.

A diretoria do Flamengo busca pelo menos dois pontas no mercado e quer atacantes que tenham qualidade no drible e facilidade de jogar no espaço curto. A janela pós-Copa do Mundo de Clubes ficará aberta de 10 de julho a 2 de setembro.