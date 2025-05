Maricá celebra 211 anos com primeira Meia Maratona Internacional na Orla de Itaipuaçu

A programação começa no sábado (24/05) com a Corrida Infantil - Foto: Divulgação/Arquivo pessoal/ Palmer Assessoria de Comunicação

A programação começa no sábado (24/05) com a Corrida Infantil - Foto: Divulgação/Arquivo pessoal/ Palmer Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, realiza a primeira edição da Meia Maratona Internacional da cidade, em comemoração aos seus 211 anos. A iniciativa, que também é promovida pela Conexa Hub e pela Federação Estadual Rio de Atletismo, reunirá 5 mil atletas na Orla de Itaipuaçu, um dos cenários mais encantadores da região, nos dias 24 e 25/05 (sábado e domingo), com direito a premiações para os melhores colocados.

De acordo com o secretário de Esportes, Filipe Bittencourt, o evento reforça a identidade esportiva no município. “Aqui, em Maricá, as pessoas amam correr. Os espaços públicos e orlas são constantemente ocupados por grupos de corredores. Promover uma competição do porte da Meia Maratona Internacional confirma essa vocação da cidade, a prova disso foi o tempo recorde em que as inscrições foram esgotadas”, disse.

Leia também:

Maricá divulga esquema especial de trânsito para a Meia Maratona Internacional

Niterói e Maricá serão sede da vigésima quarta edição de congresso sobre renda básica; Saiba mais

Mais do que uma competição, a Meia Maratona Internacional é um convite à celebração da saúde, do bem-estar e da natureza exuberante de Maricá, município marcado por praias, lagoas, ilhas, cachoeiras e trilhas. O nome da cidade vem do tupi-guarani e significa “planta de espinho”. Maricá também se destaca por sua miscigenação cultural, com raízes indígenas, portuguesas e angolanas, além de ser uma das cidades brasileiras com mais obras assinadas por Oscar Niemeyer.

A programação começa no sábado (24/05) com a Corrida Infantil, dedicada a crianças de 2 a 14 anos, reforçando a integração entre esporte e família desde a infância.

No domingo (25/05), a Orla de Itaipuaçu recebe os percursos de 21 km, 10 km e 5 km em um trajeto rápido e inspirador, moldado por paisagens naturais e com estrutura de excelência. A proposta é democratizar a corrida, incentivando a participação de atletas experientes, iniciantes e caminhantes.

Influenciadores e nomes de peso nas pistas

A primeira edição da Meia Maratona Internacional também contará com a presença de influenciadores que se destacam no universo das corridas, como Musser, Aliny Glaser, Lucas Vitoriano e Daniel Rangel, atleta do esporte adaptado que compete em cadeira de rodas. Outro destaque é a participação de Luciete Souza, primeira mulher a conquistar o lugar mais alto do pódio na estreia da tradicional Corrida da Ponte, em 1981, quando cruzou a linha de chegada descalça.

Além disso, a prova reforça seu caráter internacional ao atrair atletas de diferentes partes do mundo, como Quênia, Estados Unidos e outros países, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário esportivo da região.

Movimentação econômica e impacto social

A estimativa é de que o evento movimente cerca de 15 mil pessoas na cidade. “Temos 38% dos inscritos moradores de Maricá e 62% de outras regiões do Brasil. Isso aquece a economia local, fomenta o turismo e gera empregos. Estimamos um impacto financeiro de aproximadamente R$ 2 milhões”, afirma Rafael Prefeitinho, diretor de prova da Meia Maratona Internacional de Maricá.

Segundo ele, o sucesso da prova já inspira planos ambiciosos. “Queremos transformar o evento em uma maratona completa em 2026. Tivemos 5 mil inscrições esgotadas em apenas quatro minutos. Isso mostra o potencial da corrida. Já estamos trabalhando na segunda edição com a intenção de torná-la parte permanente do calendário oficial de eventos da cidade”, completa.

A Meia Maratona Internacional de Maricá vai além do esporte: é uma manifestação de amor pela cidade, por sua cultura e pela busca de uma vida mais saudável.

Serviço

Corrida Infantil (2 a 14 anos)

Data: 24 de maio (sábado)

Horário: 8h às 11h

Percursos 21 km, 10 km e 5 km

Data: 25 de maio (domingo)

Largadas:

* Meia Maratona (21 km): 5h20

* Corrida 10 km: 7h30

* Corrida 5 km: 8h30

Local: Orla de Itaipuaçu – Maricá (RJ)