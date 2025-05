Maricá divulga esquema especial de trânsito para a Meia Maratona Internacional

As interdições e o deslocamento dos atletas serão monitorados e orientados pela Sectran e pelos demais órgãos de ordenamento público do município - Foto: Divulgação - Elsson Campos

As interdições e o deslocamento dos atletas serão monitorados e orientados pela Sectran e pelos demais órgãos de ordenamento público do município - Foto: Divulgação - Elsson Campos

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito (Sectran), preparou um esquema especial de mobilidade para garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante a Meia Maratona Internacional de Maricá, que acontece nos dias 24 e 25 de maio. As alterações viárias serão realizadas em pontos estratégicos do bairro de Itaipuaçu.

Para viabilizar o evento com segurança, haverá interdições totais e parciais em trechos da orla e da Avenida Oscar Niemeyer no dia 25/05 (domingo). Também estará proibido o estacionamento ao longo da orla durante o evento, para garantir a passagem dos atletas.

Leia também:

Polícia Civil prende técnico de enfermagem que estuprou paciente no Rio

Vasco sofre, mas vence o Operário nos pênaltis na Copa do Brasil

A partir das 22h do dia 23/05, o trecho da orla entre as ruas Nossa Senhora de Aparecida e Dom Pedrito será interditado para a montagem das estruturas. No dia da prova, das 3h às 12h, toda a orla estará fechada ao tráfego de veículos, sendo liberada gradualmente conforme o encerramento das provas.

A Avenida Oscar Niemeyer funcionará em sentido único em direção à Rua Professor Cardoso de Menezes, a partir da Avenida Zumbi dos Palmares, também no período entre 3h e 12h do dia 25/05.

As interdições e o deslocamento dos atletas serão monitorados e orientados pela Sectran e pelos demais órgãos de ordenamento público do município.

Sobre a Meia Maratona

A prova principal, que acontece no dia 25/05 com percurso de 21 km, terá início às 5h30 na Orla Benvindo Taques Horta Júnior, na Rua Projetada 77 — localizada entre as ruas Nossa Senhora de Aparecida (antiga Rua 14) e Dom Pedrito (antiga Rua 09). O trajeto seguirá pela orla até a Avenida Oscar Niemeyer, acessando-a pela Rua 152 e retornando na Rua 140.

Também no domingo (25/05), às 7h, será a largada da prova de 10 km, com retorno na altura da Rua 70. Já a última prova acontece às 8h30, para os corredores de 5 km, com retorno na altura da Rua Espírito Santo.