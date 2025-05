Niterói sedia segunda edição da Copa Open de Jiu-Jitsu neste domingo (25)

A cidade de Niterói será palco de um dos maiores torneios de Jiu-Jitsu do estado. A segunda edição da Copa Open de Jiu-Jitsu acontece neste domingo (25), das 9h às 20h, no Fonseca Atlético Clube, reunindo atletas de diversas categorias e idades. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reafirmando o compromisso da cidade com o incentivo ao esporte e à promoção da saúde.

A Copa Open de Jiu-Jitsu já se consolida como uma vitrine importante para novos talentos e oferece espaço para disputas protagonizadas por atletas amadores e profissionais, com categorias que vão desde os iniciantes até os faixas pretas.

A competição promete atrair centenas de espectadores com lutas de alto nível, promovendo a integração entre praticantes do esporte e contribuindo para o fortalecimento da modalidade no município.

"A Copa Open de Jiu-Jitsu é um exemplo de como o esporte pode transformar vidas. Ao apoiar esse evento, investimos em inclusão, disciplina e saúde para os jovens e atletas. Estamos muito felizes em colaborar com essa iniciativa e reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte na cidade", afirmou o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.