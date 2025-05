Vasco sofre, mas vence o Operário nos pênaltis na Copa do Brasil

Torcida do Vasco sofreu, mas apoiou o time no fim da disputa de pênaltis - Foto: Matheus Lima / CRVG

O Vasco avançou para a próxima fase da Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (20), ao vencer, nos pênaltis, o Operário, em São Januário. Apesar da classificação, o futebol apresentado não agradou aos seus torcedores.

Durante o tempo normal, o Vasco não conseguiu repetir a atuação que teve contra o Fortaleza, no fim de semana, e acabou sendo dominado pelo time da Série B.

O gol que abriu o placar, no entanto, foi do time da casa. Após o zagueiro do Operário se enrolar, Rayan roubou a bola e chutou forte. O goleiro Elias falhou, e a bola entrou.

Na segunda etapa, o Operário foi o 'senhor' do jogo. Mostrando futebol envolvente, o time do Paraná cribou boas chances, mas esbarrava na boa atuação do goleiro Léo Jardim. O Vasco, chegava em contra-ataque e chutes de fora, como nos dado por Piton e Loide, que obrigou Elias a praticas dois milagres.

Quando tudo parecia encaminhar para a vitória vascaína, Ademilson aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou para empatar o jogo, aos 93 minutos.

Como o primeiro jogo também terminou em empate, a disputa para a próximas fase foi decidida nos pênaltis.

Nas cinco batidas regulamentares, uma perda para cada time, com João Victor perdendo para o Vasco e Neto Paraíba para o time visitante. Já nas cobranças alternadas, o primeiro a perder foi Paulo Henrique, dando a oportunidade do Operário marcar e finalizar o jogo. Porém, Thales Oleques bateu e também perdeu.

Logo depois, Loide Augusto marcou para o Vasco e Allan Gódoi perdeu novamente, dando a vitória aos cariocas.

Com o resultado o Vasco se classificou para as oitavas de final e vai aguardar o sorteio para sabem quem enfrenta nesta nova fase.