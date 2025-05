Fluminense viaja para Brasília com desfalques para encarar a Aparecidense

O Fluminense encerrou a preparação para enfrentar a Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na quarta-feira (21), no Mané Garrincha. A delegação do Tricolor embarcou para Brasília no início da tarde desta terça (20).

Renato Gaúcho planeja utilizar a equipe principal e levou quase todos os titulares para a viagem. Entre eles, Thiago Silva, Ganso e Arias. Por outro lado, Keno e Freytes ficaram de fora da relação. Segundo o clube, os dois estão fazendo controle de carga.

Além do atacante e do zagueiro, Canobbio, Bernal, Otávio e Cano seguem entregues ao departamento médico e também desfalcam o Fluminense na partida em Brasília.

Leia também:

▶ Bienal do Livro: Passageiros do metrô recebem 2.500 livros em ação gratuita

▶ Carro explode em posto de gasolina na Baixada Fluminense

Na primeira partida, o Flu venceu por 1x0, no Maracanã, com gol de Keno. A vantagem permite ao clube carioca jogar por um empate. Em caso de derrota, por um gol de diferença, a vaga nas oitavas de final será decidida nos pênaltis.

Veja os relacionados pelo Fluminense para o confronto:

➜ Goleiros: Fábio, Gustavo Ramalho, Vitor Eudes

➜ Laterais: Fuentes, Guga, Renê, Samuel Xavier

➜ Zagueiros: Ignácio, Manoel, Thiago Santos, Thiago Silva

➜ Volantes: Hércules, Martinelli, Nonato, Wallace Davi

➜ Meias: Arias, Ganso, Isaque, Lezcano

➜ Atacantes: Everaldo, Lavega, Paulo Baya, Riquelme, Serna