Wendel, futuro reforço do Botafogo, ficará no Brasil até se recuperar de lesão

O volante Wendel, primeiro reforço confirmado do Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes, não voltará mais à Rússia até a data de apresentação ao Alvinegro. O contrato com o clube carioca é válido a partir do dia 2 de junho, que é a data de abertura da janela especial para o torneio.

O jogador, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita no início de maio, fez um acordo com o Zenit para não precisar retornar ao país e tratar a reta final da lesão já no Brasil. Aos 27 anos, Wendel tem feito tratamento em três períodos para chegar ao Glorioso já em condições de atuar.

O departamento médico do Glorioso acompanha de perto a recuperação de Wendel por meio de relatórios e exames. Como ainda tem contrato com os russos, o atleta não pode frequentar as instalações do Botafogo.

A tendência é que o volante jogue a Copa do Mundo de Clubes, já que a lesão foi de grau 1. Enquanto isso, Wendel tem ficado perto da família no bairro onde cresceu na Baixada Fluminense.

O acordo previsto inicialmente dizia que o volante terminaria a temporada na Europa. Porém, a lesão fez com que ele retornasse mais cedo ao Brasil. O Botafogo pagará 20 milhões de euros (R$ 123 milhões) jogador.