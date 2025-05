Copa do Brasil: Vasco enfrenta o Operário-PR buscando uma vaga nas oitavas de final da competição

Vegetti é a esperança de gols para o Vasco na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vegetti é a esperança de gols para o Vasco na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco recebe o Operário-PR, nesta terça-feira (20), às 19h, em São Januário, no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, empate em 1x1. Agora, o Cruzmaltino precisa de uma simples vitória para avançar. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O ânimo está renovado em São Januário. Com a chegada da nova comissão técnica e as novidades táticas, o Vasco vem de boa atuação na vitória sobre o Fortaleza, por 3x0, no último final de semana. Antes, na estreia de Fernando Diniz, o clube carioca foi derrotado na Copa Sul-Americana, mas o comandante gostou de atuação e viu sinais de melhora já naquele momento.

Na busca da vaga nas oitavas de final, Diniz deve mandar o Vasco da seguinte forma à campo: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

A equipe paranaense vive bom momento na temporada. Após três vitórias consecutivas e quatro sem saber o que é derrota, o Operário chega com moral para encarar o desafio de bater o Vasco em São Januário, coisa que só três clubes fizeram nos últimos 40 jogos no estádio.

O Operário deve entrar em campo com: Elias; Thales Oleques, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Fransérgio, Neto Paraíba e Boschilia; Allano, Daniel Amorim e Marcos Paulo.

A arbitragem é de Savio Pereira Sampaio. Ele é auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade. O comando do VAR para o duelo é de Charly Wendy Straub Deretti.