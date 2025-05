Pedrinho reafirma Vasco como um dos oito melhores elencos do Brasil e exalta Fernando Diniz

O presidente Pedrinho participou da roda de conversa dos jogadores após a vitória sobre o Fortaleza, por 3x0. Ele relembrou o comentário que ficou famoso recentemente: sobre o Vasco ter um dos oito melhores elencos do Brasil.

No vídeo divulgado pelo clube, o presidente é visto reafirmando a confiança nos jogadores e apontou que faltava uma pessoa como Fernando Diniz para elevar o nível das atuações: "Quando eu falei lá atrás pra vocês, no ano passado, que a gente brigaria pela Libertadores e nós brigamos, e esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre oito melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês."

"E eu acho que faltava, com muito respeito a todos os que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora", afirmou Pedrinho.

"A vitória, eu acho que ela é consequência de tudo o que nós merecemos. É um trabalho de reconstrução da instituição, não só como história. Eu sei que é um trabalho inicial do professor, mas é um trabalho de amor, de entrega, como é o trabalho de todos nós aqui", concluiu o dirigente.

Diniz também discursou no vídeo. O técnico elogiou a entrega dos jogadores na partida e pediu para que continue com a mesma intensidade para o jogo de terça-feira (20), quando o Vasco encara o Operário-PR, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, empate em 1x1.

"Nós vencemos muita coisa lá no Lanús também, só não ganhamos o placar final do jogo. Falei para vocês, teve muita vitória naquela derrota. E hoje a vitória não termina aqui. A vitória é uma coisa que continua para terça-feira. Vamos ser melhores, vamos lotar isso aqui. Vai ficar pequeno, com a torcida em cima da gente, apoiando vocês. Uma entrega do c*. Toda vez que a gente conseguir: ganhar sem tomar gol. Parabéns para todo mundo."