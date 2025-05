Allan ganha espaço e faz seu primeiro jogo completo pelo Botafogo

Allan foi titular do Botafogo no clássico de domingo (18) - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O volante Allan, depois de um longo período, vem mostrando suas credenciais no Botafogo. O jogador foi a aposta de Renato Paiva para substituir Artur e iniciar o clássico contra o Flamengo. Pela primeira vez, ele atuou os 90 minutos com a camisa alvinegra.

Isso aconteceu depois de 27 partidas pelo clube. Allan foi um dos destaques da partida e deixou o gramado somente nos acréscimos, aos 45 minutos do segundo tempo, dando lugar a Danilo Barbosa.

Essa foi a primeira partida de Allan como titular da equipe desde a chegada de Renato Paiva ao comando do clube, em março. O português, inclusive, elogiou muito a atuação do volante de 34 anos: "Para isso existe o treinador, para encontrar a solução. O que encontramos foi um cara jovem, que foi treinado pelo próximo treinador do Brasil (Ancelotti), tem uma carreira extraordinária, pisa o campo como ninguém, pode não durar noventa minutos, mas fez um jogo extraordinário", disse Paiva.

Contratado em julho de 2024 e apresentado ao lado de Almada e Igor Jesus, Allan não teve o mesmo destaque em sua trajetória, até aqui, em comparação aos colegas anunciados à torcida naquele dia 7 de julho no Nilton Santos. Em 2024, retornando ao futebol brasileiros após 12 anos no exterior, o volante só teve 17 jogos, sendo três deles como titular.

Em 2025, Allan já soma 11 partidas pelo clube, sendo três como titular. Em outros momentos preterido aos companheiros de posição, Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Newton, o volante ressurgiu como uma opção frequente na equipe. Desde a sua ausência na partida contra o Bahia, na sétima rodada do Brasileirão, Allan foi utilizado por Renato Paiva nos quatro jogos seguintes.

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Capital (DF), pela terceira fase da Copa do Brasil. Com a vantagem de 4x0 feita no jogo de ida no Nilton Santos, o técnico Renato Paiva deve rodar o time na partida fora de casa.