Vasco sofre transferban da Fifa por dívida com o Nantes pela contratação de Adson

Vasco tem dívida com o Nantes, da França, pela contratação de Adson - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco foi punido, nesta segunda-feira (19), pela Fifa, com o Transferban. Isso impede o clube de inscrever novos jogadores. A pena é por conta da dívida que o clube tem com o Nantes, da França, pela contratação do atacante Adson.

O Vasco afirmou, em nota, que está trabalhando para reverter a decisão e explicou que não pode efetuar pagamentos a credores em função do regime de recuperação judicial:

"O Vasco da Gama vem a público para informar que já estão sendo adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis, visando a reversão da decisão proferida pela FIFA nesta data que aplica a penalidade de registration ban em processo movido pelo Nantes.

De acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção, em casos desta natureza.

Ressalta-se, por fim, que em virtude na janela de transferências se encontrar fechada, neste momento, a referida decisão não produz nenhum efeito adverso ao clube".

O Cruzmaltino informa, através de documentos entregues à Justiça no processo da recuperação judicial, que deve ao clube francês 3.894.736,84 milhões de euros, o equivalente a R$ 24,7 milhões na cotação atual.

Adson chegou ao clube em janeiro do ano passado. O Vasco fechou a aquisição de seus direitos pelo valor de 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões na cotação da época, R$ 31,7 milhões na atual). Ele tem 45 jogos disputados pelo Vasco e cinco gols marcados.