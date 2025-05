De la Cruz tem lesão confirmada no joelho esquerdo e vira desfalque no Flamengo

De la Cruz se lesionou no clássico diante do Botafogo, no domingo (18) - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

De la Cruz se lesionou no clássico diante do Botafogo, no domingo (18) - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O volante De la Cruz teve uma lesão diagnosticada após o clássico contra o Botafogo, no domingo (18). O uruguaio está com um problema no joelho esquerdo e desfalca o Flamengo nas próximas semanas. O clube espera ter o atleta para a Copa do Mundo de Clubes, que começa dia 16 de junho para o Rubro-Negro.

Titular no clássico contra o Alvinegro, De la Cruz se machucou aos 17 minutos do segundo tempo e precisou ser substituído pelo zagueiro Danilo. Após os exames e a constatação da lesão, o Flamengo divulgou um comunicado.

"O atleta Nico De La Cruz, substituído no segundo tempo do clássico entre Flamengo e Botafogo, realizou exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira (19), após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O exame descartou lesões cirúrgicas. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube."

O camisa 18 se junta a outros dois volantes que estão entregues ao departamento médico: Allan e Pulgar. Ambos se recuperam de lesões musculares. Além dos três, o equatoriano Gonzalo Plata segue em tratamento do edema ósseo no joelho direito. Ele é preparado para retornar para a Copa do Mundo de Clubes.