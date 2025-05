São Gonçalo EC estreia na Série A2 com vitória por 2 a 1 contra o Americano

Campeão da Série B1 do Campeonato Carioca no ano passado, o São Gonçalo EC estreou com vitória na Série A2 do torneio, que começou neste sábado (17). A equipe gonçalense derrotou o Americano por 2 a 1 e fez a festa na partida, que aconteceu no Estádio Los Lários, em Xerém, na Baixada Fluminense.

O SG EC já começou se destacando nos primeiros minutos de jogo. Aos 20 do primeiro tempo, o meia Éberson acertou um belo chute de fora da área e balançou as redes para o time gonçalense pela primeira vez na Série A2. O placar continuou assim até a reta final da partida; foi só no segundo tempo que Pedro China ampliou o placar para o São Gonçalo com o segundo gol.

Leia também:

➢ Primeira pré-lista de Carlo Ancelotti pela Seleção tem seis nomes do Flamengo

➢ Fluminense vai à Caxias encarar o Juventude para seguir na parte de cima da tabela do Brasileirão



Nos minutos finais, o Americano conseguiu melhorar um pouco o ritmo e Andrey marcou um gol para a equipe de Campos dos Goytacazes. Mas já era tarde demais: a partida terminou em 2 a 1 e o São Gonçalo EC iniciou o torneio na terceira posição da tabela.

Agora, a equipe gonçalense, comandada por Flávio Tinoco, volta aos gramados na próxima quarta-feira (21), às 19h, para enfrentar o Bangu, que está na primeira posição.