Fluminense vai à Caxias encarar o Juventude para seguir na parte de cima da tabela do Brasileirão

O Fluminense enfrenta o Juventude, na tarde deste domingo (18), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Renato Gaúcho tenta reencontrar a boa fase e vem de vitória no meio de semana, na Copa Sul-Americana.

O Tricolor bateu o Unión Española, por 2x0, no Maracanã e mesmo assim, ouviu vaias do torcedor ao apito final. O desempenho da equipe segue sendo a principal crítica dos tricolores ao trabalho do técnico Renato Gaúcho. Pelo Brasileirão, a equipe vem de derrota. O 3x2, de virada, contra o Atlético-MG, colocou mais um pouco de pressão por bons resultados na competição nacional.

O Fluminense deve entrar em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Ignácio), Fuentes; Martinelli, Nonato, Ganso; Arias, Keno, Everaldo.

O Juventude precisa vencer para quebrar a sequência de cinco jogos sem vencer no torneio. O clube vem de derrota, por 5x0, para o Fortaleza e ocupa uma posição dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Os gaúchos terão a seguinte escalação para o confronto: Gustavo; Ewerthon, Abner (Adriano Martins), Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Jean Carlos (Nenê); Batalla e Gabriel Taliari (Gilberto).

Apita o jogo Wilton Pereira Sampaio (GO). Os assistentes são Bruno Raphael Pires (GO) e Leona Carvalho Rocha (GO). O VAR é comandado por Thiago Duarte Peixoto (SP).