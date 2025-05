Flamengo e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (18)

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Filipe Luís sonha com a liderança e o time treinado por Renato Paiva vem em crescimento na temporada.

Em caso de vitória e tropeço do Palmeiras, o Flamengo voltará a ser líder do Brasileirão 2025. O clube vem de vitória na Libertadores no meio de semana e chega com moral para o clássico. Filipe Luís deve usar força máxima, dentro do que tem disponível, para o duelo.

O Rubro-Negro deve ir à campo desta forma: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo), Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz, Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique (Pedro).

Após três vitória consecutivas, o Botafogo vive sua melhor sequência durante a era Renato Paiva. O Alvinegro conseguiu vencer no meio de semana, pela Libertadores e também viu suas chances na competição continuarem vivas. Para o clássico, o foco é manter as atuações recentes para se aproximar do pelotão da frente.

O Glorioso pode ser escalado com: John; Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan (Nathan Fernandes); Rwan Cruz, Igor Jesus, Cuiabano.

Bruno Arleu de Araujo (RJ) apita o clássico no Maracanã. Ele será auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). O VAR é de Ilbert Estevam da Silva (SP).