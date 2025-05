Mais de 300 celulares com registros de roubo são apreendidos no Rio

Dispositivos foram recuperados em estabelecimentos no Rio das Pedras - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Mais de 300 aparelhos celulares, com registros de roubo ou furto, foram apreendidos por agentes da Polícia Civil nesta sexta-feira (16), em diferentes estabelecimentos comerciais do bairro Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Sete pessoas foram presas na ação, que tem o objetivo de combater o crime de receptação na região.

Batizada Operação Rastreio, a ação da Polícia Civil identificou pontos de venda de dispositivos roubados a partir de um trabalho do setor de inteligência da Polícia. Segundo os policiais, todos os celulares recuperados irão passar por perícia e devem ser devolvidos aos proprietários em breve.

A Operação começou no último dia 3 de maio e, ao todo, já resultou na apreensão de 500 aparelhos. A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) participam da ação.