Vasco tem boa atuação, vence o Fortaleza e sai da zona de rebaixamento no Brasileirão

Vegetti marcou mais dois gols em vitória do Vasco sobre o Fortaleza, no sábado (17) - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco bateu o Fortaleza na noite de sábado (17), em São Januário, por 3x0. Na estreia do técnico Fernando Diniz em casa, o Cruzmaltino teve boa atuação e não encontrou dificuldades para derrotar o Leão do Pici. Vegetti (2x) e Nuno Moreira marcaram os gols vascaínos.

O primeiro tempo começou elétrico. Logo na saída de bola, Léo Jardim cochilou e quase o Fortaleza abre o placar com Breno Lopes. Mas, o Vasco não demorou para responder. Aos 3 minutos, Nuno Moreira tabelou com Hugo Moura e bateu bonito, de chapa, no cantinho, para abrir o placar em São Januário. O jogo se manteve equilibrado, com as duas equipes tendo boas oportunidades. Na reta final, o Vasco passou a ter a bola e ocupar mais o campo de defesa do adversário. Mas o placar se manteve.

A etapa final começou com o Vasco ligado. Com um minuto, Paulo Henrique fez bela jogada pela direita e achou Vegetti na área, para fazer o segundo do Vasco na partida. O Fortaleza precisou sair e tentou pressionar a saída de bola vascaína. Porém, a equipe nordestina não era eficiente nas conclusões e pouco assustou o gol carioca. Aos 34 minutos, o Vasco fechou o placar. Após bela troca de passes, Nuno achou Piton na esquerda, que cruzou na medida para Vegetti marcar seu segundo no jogo, terceiro do Vasco. Ao final do jogo, Fernando Diniz teve seu nome gritado pela torcida vascaína.

Com a vitória, o Vasco terminou o dia na 11ª colocação, com 10 pontos conquistados e se afastou da zona do rebaixamento. O Fortaleza segue com 10 pontos, mas em 14º lugar.

Agora, o Vasco volta suas atenções para a Copa do Brasil. O clube enfrenta o Operário, na próxima terça-feira (20), em São Januário. O Fortaleza joga na quarta (21), contra o Retrô-PE, no Castelão, também pela Copa do Brasil.