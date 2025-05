Homem frauda sequestro para aplicar golpe em seguradoras na Zona Oeste do Rio

Benjamin Roberto entrando na recepção para realizar o saque do dinheiro - Foto: Divulgação

Benjamin Roberto entrando na recepção para realizar o saque do dinheiro - Foto: Divulgação

Um homem de 30 anos fingiu ser alvo de um sequestro relâmpago seguido de roubo à mão armada na Zona Oeste do Rio. Seu objetivo era aplicar golpes em seguradoras de bancos.

Benjamin Roberto Lima dos Santos teria ido a delegacia, no dia 1º de maio, e registrou uma falsa ocorrência, de acordo com o delegado Ricardo de Souza, da 41ª DP (Tanque).

O golpista afirmou que estava com sua namorada na Estrada dos Três Rios, na Freguesia, quando foi abordado por dois homens armados que saíram de um carro. Segundo ele, os criminosos o teriam obrigado a sacar R$ 5,4 mil em uma agência bancária e depois realizaram transferências via Pix que somaram R$ 8 mil.

Leia também:

▶ Niterói antecipa primeira parcela do 13º dos servidores

▶ Mais de 300 celulares com registros de roubo são apreendidos no Rio

Ainda de acordo com Benjamin, os dois bandidos teriam feito ele e sua parceira de reféns, sendo liberados somente na Cidade de Deus, também na Zona Oeste do Rio. Mas, de acordo com a investigação, nada disso aconteceu.

A polícia descobriu que o próprio Benjamin quem sacou o dinheiro, conforme mostram imagens de câmeras de segurança, e realizou as transferências. Além disso, a suposta namorada foi inventada por ele para dar mais credibilidade ao caso.

Antes da descoberta, o golpista já havia recebido R$ 1 mil de seguro pago por um banco. A Polícia Civil informou: "O caso mobilizou efetivo e recursos da unidade policial, inclusive com ações em comunidades dominadas pelo tráfico. Quando confrontado com as provas, ele confessou a farsa."

Além de responder criminalmente por falsa comunicação de crime e estelionato, a Polícia Civil informou que vai encaminhar o caso à Procuradoria Geral do Estado. O objetivo é pedir o ressarcimento dos gastos públicos utilizados durante a investigação.