Vasco anuncia rescisão contratual de Souza e Capasso em comum acordo

O Vasco da Gama oficializou na tarde desta sexta-feira (16) a rescisão amigável dos contratos dos jogadores Souza e Manuel Capasso. Ambos estavam fora dos planos da comissão técnica e agora estão livres para negociar com outros clubes.

Fim de ciclo para Souza e Capasso no Vasco

Os vínculos dos atletas com o clube carioca se encerrariam em dezembro de 2025, mas foram antecipadamente rescindidos após acordo mútuo. Através de comunicado oficial, o Vasco agradeceu aos jogadores pelos serviços prestados:

“O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou as rescisões contratuais dos atletas Souza e Capasso. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais.”

Souza: pouca utilização desde o retorno

Aos 36 anos, Souza retornou ao Cruz-Maltino no início da temporada, em uma contratação que contou com o aval do meia Philippe Coutinho, amigo pessoal e ex-companheiro. Apesar de treinar normalmente com o grupo, o volante vinha sendo pouco utilizado e frequentemente ficava fora da lista de relacionados.

Capasso: zagueiro afastado desde o início da temporada

O zagueiro argentino Manuel Capasso também não fazia mais parte dos planos do clube e estava treinando separadamente no CT Moacyr Barbosa. Sua última partida pelo Vasco foi no empate contra o Sampaio Corrêa, em janeiro de 2024, pelo Campeonato Carioca.