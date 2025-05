Vasco planeja inaugurar três novos ambientes no CT Moacyr Barbosa

Na coletiva de apresentação do técnico Fernando Diniz realizada na quinta-feira (15), foi possível saber que o CT Moacyr Barbosa, do Vasco, está passando por obras. O clube tem planos em andamento para expandir a estrutura e quer inaugurar três ambientes nos próximos meses.

A primeira é a área molhada. As obras foram iniciadas em fevereiro. O setor deve ser entregue com piscina e hidromassagem para auxiliar na recuperação dos jogadores até julho, na volta das competições após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

"Está no pensamento da direção as melhorias do CT. Algumas coisas estão diferentes da minha primeira passagem, mas ainda de maneira provisória, em contêiner. De 21 para cá teve algumas mudanças. Eles devem entregar a parte molhada, com a piscina, talvez depois que voltar da parada para o Copa do Mundo de Clubes. Está todo mundo empenhado nesse sentido", disse Fernando Diniz durante a coletiva.

"Vai melhorar aos poucos, não vai melhorar de uma hora para outra. E também não acho que nesse momento é o ponto central das coisas, sabe? Nesse momento a gente tem que trabalhar aquilo que tem, o essencial que tem. Tem campo bom para treinar e tem uma estrutura que atende aquilo que a gente precisa", completou o técnico vascaíno.

O Cruzmaltino quer também finalizar uma área de nutrição e, na lateral do CT, um setor que vai reunir sala da presidência, uma sala ampla de reuniões e um espaço reservado apenas para a comissão técnica.

A grande reforma de expansão, para o qual o clube no início do ano reservou orçamento de aproximadamente R$ 30 milhões, está em compasso de espera: o Vasco aguarda o início de obras que serão de responsabilidade da prefeitura que vão passar pelo CT para instalar uma rede de drenagem. A expectativa é de que isso só aconteça no segundo semestre.